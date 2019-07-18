В столице жестоко убили 52-летнюю вдову, которая недавно познакомилась с мужчиной на сайте знакомств.

Как говорится в сюжете ТСН, полиция уже задержала подозреваемого из Днепра.

"В одном из спальных районов столицы обнаружили труп 52-летней женщины со следами насильственной смерти. Нашли ее коллеги, когда заволновались что она не вышла на работу. Женщина жила одна и недавно познакомилась через интернет с мужчиной, который был младше ее на 10 лет", - говорится в сюжете.

Причины трагедии еще неизвестны. Дочь убитой вместе с мужем и детьми живет в Москве.

"Он приезжал к ней на день рождения, говорит, что служил в АТО. Говорит, что сирота - мать умерла", - рассказывает родственница погибшей.

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