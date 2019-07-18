ООО можно привлечь к ответственности за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции лишь после полного исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела., и выяснив, что имело место смешивание деятельности двух предприятий.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда ВС в постановлении от 18 июня 2019 года по делу № 922/1966/18, передает ЮрЛига.

ООО "Центральная районная аптека № 16" (Общество) обратилось в хозяйственный суд с иском к Харьковскому областному территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины о признании недействительным решения административной коллегии "О нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и наложении штрафа".

Суды предыдущих инстанций установили: решением АМК признано, что Общество совершило нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде неправомерного использования обозначения "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН" и неправомерного использования обозначения "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН", нанесенных на внешние фасады аптечных заведений в г. Харькове, без разрешения (согласия) ООО "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН ХАРЬКОВ", которое начало использовать похожий знак для товаров и услуг "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН" в своей хозяйственной деятельности раньше. За такое нарушение на Общество наложен штраф.

Коллегия судей КХС ВС с выводами судов предыдущих инстанций не согласилась учитывая следующее.

Основаниями для изменения, отмены или признания недействительными решений органов Антимонопольного комитета являются:

  • неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
  • недоведение обстоятельств, имеющих значение для дела и признанных установленными;
  • несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
  • нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права.

Согласно Закону "О защите экономической конкуренции" неправомерным является использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформление упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который раньше начал использовать их, или похожие на эти обозначения, что привело или может привести к смешиванию с деятельностью этого субъекта.

В основу судебных решений были положены имеющиеся в материалах дела доказательства, а именно: вывод экспертного исследования в сфере интеллектуальной собственности и лицензионный договор, в соответствии с которым ООО "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН ХАРЬКОВ" предоставлено разрешение на использование знака для товаров и услуг.

Так, по Закону "О защите экономической конкуренции" доказательствами по делу могут быть любые фактические данные, дающие возможность установить наличие или отсутствие нарушения.

Эти данные устанавливаются такими способами:

  • пояснениями сторон и третьих лиц, служебных лиц и граждан;
  • письменными доказательствами;
  • вещественными доказательствами;
  • выводами экспертов.

Кассационный хозяйственный суд в постановлении указал, что, рассматривая иск о признании недействительным решения АМК, хозяйственный суд должен не устанавливать непосредственно наличие или отсутствие акта недобросовестной конкуренции со стороны Общества, а обязан проверить наличие или отсутствие определенных законом оснований для признания решения АМК недействительным.

Судами предыдущих инстанций для принятия правильного судебного решения необходимо было проверить полноту исследования и обоснованность выводов решения АМК и выяснить:

- совершение Обществом действий, которые могли привести к смешиванию деятельности Общества с деятельностью ООО "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН ХАРЬКОВ";

- кому принадлежит первенство в использовании спорного обозначения в хозяйственной деятельности (независимо от того, было ли зарегистрировано такое обозначение как знак для товаров и услуг);

- исследовать, как именно упомянутые действия истца противоречат торговым и другим обычаям (каким) в хозяйственной деятельности;

  • использование ООО "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН ХАРЬКОВ" и Обществом спорного обозначения и способы такого использования.

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