Новыми владельцами грузинского телеканала "Рустави-2" стали бизнесмен Кибар Халваши и принадлежащая ему компания "Панорама".

Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

После того, как агентство публичного реестра Грузии удовлетворило заявку адвоката бизнесмена, ему перешли 60% доли телеканала. ООО "Панорма получила 40%. Отмечается, что агентство приняло решение в течение двух часов после получения соответствующей заявки.

Раньше 51% доли телеканала принадлежал "Телекомпании Сакартвело", 22% — Левану Караманишвили, 18% — Георгию Караманишвили и 9% — Нино Нижарадзе, которая просила уволить гендиректора.

Сам Халваши пообещал уволить Нико Гварамию, однако все остальные сотрудники телеканала, по его словам, сохранят свои позиции.

Ранее юристы телеканала "Рустави-2" пожаловались в ЕСПЧ после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши и его компании "Панорама", передавало "Sputnik Грузия". Однако ЕСПЧ отклонил их претензии.

7 июля ведущий грузинского канала "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с матерной ругани в адрес президента России Владимира Путина. Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси, Габуния был временно отстранен от работы. В России его поведение назвали неприемлемым и потребовали извинений.

Кроме того, в Госдуме попросили правительство предложить Путину ввести экономические санкции в отношении Грузии. Речь шла о запрете импорта вин и газированной воды из Грузии, а также денежных переводов в эту страну, сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Путин впоследствии заявил, что не стал бы вводить санкции в отношении Грузии. В свою очередь, гендиректор Николоз Гварамия заявил, что Грузии не нужен экспорт вина и минеральной воды в Россию.

"Да и черт с этими боржоми и с вином! Теперь мы должны сказать, что (президент России Владимир) Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?", — приводила газета "Взгляд" слова Гварамии.

После этого владелица 9% доли телеканала Нино Нижарадзе попросила уволить Гварамию, однако другие владельцы "Рустави-2" отказались это делать.