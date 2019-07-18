Большая палата Верховного суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал ПриватБанка не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями, сообщает НБУ в релизе в четверг вечером.

"Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним", - говорится в сообщении. Согласно ему, ЧАО "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, предоставленного банку до национализации. Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал ПриватБанка, произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник (ПриватБанк) объединились в одном лице. По мнению НБУ, важность этого решения заключается в том, что Верховный суд сформировал судебную практику по этой категории дел, так как сейчас имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах разорвать ипотечные договоры, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.

"В целом, суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в законную силу. Однако решение Большой палаты Верховного суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу НБУ судом высшей инстанции, не подлежащим обжалованию", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук. Нацбанк напоминает, что в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем ПриватБанка, в счет обеспечения погашения пяти кредитов рефинансирования, полученных ПриватБанком за период 2008-2014 годы, заключил с НБУ договоры поручительства и фактически взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Нацбанком, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

"Коломойский не выполнил ни одного из этих обязательств перед Национальным банком", - подчеркивает НБУ в релизе.

Согласно ему, в 2018 году Нацбанк подал 4 иска в хозсуд Днепропетровской области и иск в Суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) против Коломойского с целью взыскания этой задолженности. Верховный суд 19 марта 2019 года удовлетворил кассационные жалобы НБУ, отменив решения нижестоящих судов о возвращении исковых заявлений Нацбанка. В результате Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о взыскании средств с Коломойского.

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