В субботу, 13 июля в селе Малые Прицки в Киевской области в Мироновский пропал муж местной жительницы. Заявление об этом поступило в отдел полиции около 14.00.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столичного региона.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что оперативники сразу приняли соответствующие меры. Выездом на место происшествия было установлено, что местный житель ушел из собственного двора в неизвестном направлении и не вернулся.

Как выяснилось в ходе следственных действий, пенсионер уже около пяти лет поражен болезнью Альцгеймера. В связи с этим не узнает своих близких родственников, практически не говорит, не ориентируется в пространстве и неоднократно убегал из дома неизвестно куда.

Мужчину начали искать как без вести пропавшего. К обследованию местности были привлечены до полусотни человек. Проведенными первоочередными действиями работники полиции, привлекая общественность, провели прочесывание полей, лесов и кустарников в радиусе села Малые Прицки.

По данным пресс-службы местный житель был найден утром следующего дня на расстоянии около трех километров от собственного дома. Сначала в направлении другого села были обнаружены его вещи. После этого был выявлен его маршрут и поиски были продолжены в этом направлении.

Пожилой мужчина был найден за два километра, в зарослях. К счастью он был цел, без каких-либо телесных повреждений, но изможден, однако медицинской помощи не нуждался. Родственники забрали его домой.

Ранее сообщалось, что во время поисков 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке нашли свежую могилу без креста.

Также мы писали, что под Одессой ушла на танцы и не вернулась 11-летняя девочка. Объявлена поисковая операция. Фото.