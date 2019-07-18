Украинский боксер Александр Усик показал фото своего отдыха, стоя на горе в аннексированном Крыму, куда он недавно приехал.

Снимок опубликован на его официальной странице в Facebook вечером в четверг.

Фото: Facebook/Александр Усик

"Крым, родной Крым", "Кидай отметку в гугл заедем по следам!", "Крым,это здорово!!!", "Что то на тяжа пока не похож совсем", "Как Маугли в джунглях", "Нафига ты поломал эту гору?", - пишут фанаты в комментариях.

Напомним, что Усик родился и жил в Симферополе и в интервью называл Крым "своей землей" и "родиной". В Киев боксер переехал лишь несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Усик и Гвоздик сделали фото на фоне граффити с гладиатором.

Также мы писали, что Усик выложил видео с первой после травмы тренировки.