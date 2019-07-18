Вузы Украины должны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать заведения для продолжения обучения.

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но, тем не менее, жалобы есть. Поэтому я хотел бы обратить внимание учреждений на то, что ограничивать право абитуриента подавать документы на поступление в другие вузы является недопустимым и неприемлемым. В предыдущие годы мы, увы, видели случаи, когда документы задерживали, чтобы человек имел возможность продолжить обучение только в этом заведении. Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника”, - подчеркнул Шаров.

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