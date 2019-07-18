Правительство упростило процесс назначения, перерасчета, выплаты пенсий, установления надбавок и доплат к ним, или перевод из одного вида пенсии на другой путем сокращения перечня документов, подающихся в пенсионные органы.

Соответствующее решение, разработанное Минэкономразвития, Кабмин принял 17 июля, пишет ЮрЛига.

В соответствии с принятым постановлением Правительство ввело информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, в частности, с целью подтверждения сведений заявителя относительно прав на льготы, актов гражданского состояния граждан, проблем инвалидности, местожительства/пребывания.

Предусмотрено безоплатное использование информации и электронный документооборот из 6 информационных реестров:

Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков;

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

Централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы;

реестров данных о детях дошкольного, школьного возраста и учеников, проживающих или находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

реестров территориальных общин.

Как указано в сообщении, до принятия этого постановления из-за отсутствия эффективного взаимодействия между пенсионными органами и другими органами власти существовала проблема, когда граждане были вынуждены подавать документы, содержащие одинаковую информацию и сведения, уже имеющиеся в наличии у государства в разных реестрах. В то же время, граждане для начисления пенсии были вынуждены тратить время и деньги на посещение разных органов для сбора нужной информации и документов. Это решение даст возможность сократить количество документов, которые подаются гражданами Украины непосредственно в пенсионные органы, обеспечит прозрачность назначения пенсий за счет использования актуальной и достоверной информации, содержащейся в государственных реестрах.

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