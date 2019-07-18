Мощная раскачка доллара на межбанке завершилась 18 июля ростом его курса на 11,5 копеек - до 25,95-26,0 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня рынок несколько раз уходил далеко за психологическую отметку.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, минимумом сегодняшнего дня стал диапазон 25,90-25,95 грн/$ на открытии торгов, а максимумом - 26,07-26,09 грн/$.

Объем безналичных торгов был небольшим - в районе $150 млн. Но спрос с утра был достаточно существенный. Из покупателей выделяли Приватбанк, ПУМБ, ОТП Банк и Банк Пивденный. Говорят, что две последние структуры брали валюту под дивиденды.

"Утреннее подорожание доллара связано с небольшими валютными продажами до решения Нацбанка по учетной ставке. Многие допускали ее снижение не на 0,5%, а сразу на 1%. А 1% = 26 копеек девальвации курса в перспективе. Потому сегодня и придерживали валютные продажи в расчете на рост курса доллара. Но когда опасения не оправдались, вышли продавать валюту, и рынок устаканился", - прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Также финансисты говорили и о влиянии парламентских выборов, предстоящих на этой неделе.

"Рынок в очередной раз преодолел отметку 26 грн./$ под влиянием вчерашнего "ухода" валюты на оплату долларовых ОВГЗ и нарастающей нервозности накануне парламентских выборов. Она традиционно проявляется в росте спроса на валюту и ее придерживание продавцами при активном участии спекулянтов, разогревающих ажиотажные настроения и пособничестве наличного рынка, лидирующего по девальвационной динамике", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок подтянулся за межбанком. Средняя цена продажи доллара людям поднялась 18 июля на 10 копеек, и вышла на 26,10-26,25 грн./$. Минимальная остановилась на 26,0 грн/$, а максимальная - на 26,30 грн/$. Выкуп валюты происходит в рамках 25,50-26,03 грн/$.

На 19 июля финансисты дают разные прогнозы. Юрий Гриненко ждет старта межбанка 25,92-26,02 грн/$, а Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,0-26,10 грн/$.

Ранее мы писали, что в НБУ считают, что инвестиции нерезидентов в ОВГЗ не ведут к дефолту Украины.

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