Юрист Андрей Портнов, после публикации "Страной" статьи о вывозе судьи Николая Чауса в Молдову охранной Порошенко, заявил, что действия экс-президента можно квалифицировать сразу по нескольким уголовным статьям, в частности, создание преступной организации, грубое вмешательство в деятельность органов правосудия и правоохранительных органов, злоупотребление служебным положением и соучастие в незаконном перемещении подозреваемого через государственную границу.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook в четверг вечером.

"В Молдову он был доставлен украинскими спецслужбами, потому что там Порошенко имел хорошие связи с тогдашними молдавскими властями, хорошо охранялся и пользовался юридическим иммунитетом. И цинизм этой истории не только в том, что действия Порошенко можно квалифицировать, как создание преступной организации, грубое вмешательство в деятельность органов правосудия и правоохранительных органов, злоупотребление служебным положением и соучастие в незаконном перемещении подозреваемого через государственную границу", - написал Портнов.

При этом, как отмечает Портнов, Порошенко воспользовался одними государственными органами против других.

"Это нужно рассматривать ещё и через призму наглого использования одних государственных органов против других. По сути речь идёт о том, что Порошенко бросил государственную машину на борьбу с антикоррупционными органами, обеспечил сокрытие подозреваемого преступника и его защиту от экстрадиции и наказания.Теперь, когда в Молдове и Украине сменилась власть, правоохранители обязаны немедленно дать этому делу новый импульс. Новый прокурор должен будет вступить в переговоры с Молдовой и заново попросить экстрадиции разыскиваемого судьи. Его показания будут очень интересны для украинского общества и переосмысления пятилетнего правления Порошенко", - заявил юрист.

Кроме того, он отметил, что считает это дело крайне перспективными, а его эффективное расследование может навсегда "подытожить" эпоху Порошенко, сделав его "символом коррупции" и "до конца дней закрепить за ним образ государственного преступника".

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Ранее сообщалось, что стали известны подробности побега из Украины судьи Чауса.

Также мы писали, что в Молдове обещали помочь экстрадировать в Украину беглого экс-судью Чауса.