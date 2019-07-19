В МИД Украины выступили против обмена украинских моряков
Заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что шансов на то, что РФ отдаст Украине моряков до парламентских выборов 21 июля очень мало. Об этом она заявила в интервью ZN.UA.
"С каждым днем все меньше и меньше шансов, что это произойдет до парламентских выборов", — сказала Зеркаль.
Также , комментируя слова омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что Украина рассматривает возможность обмена наших моряков, замглавы МИД сказала, что хотя для Украины важно получить моряков, вопрос их обмена вообще не должен подниматься. "Я бы хотела поставить раз и навсегда точку: вопрос обмена вообще не должен стоять как таковой. Моряки должны просто вернуться в Украину", — утверждает Зеркаль.
По мнению замглавы МИД, речь может идти только о неких действиях украинской стороны по возвращению моряков в Украину, которые юридически не должны быть привязаны к действиям России: "Касательно каких-то действий — может быть. Но называть это обменом — априори неправильно".
Поясняя позицию украинского МИД, Зеркаль отметила, что МИД РФ в своей ноте от 25 июня говорил не об обмене, а гарантиях. "Мы рассказали, о каких гарантиях может идти речь — в рамках международного права. Россияне осознали, что не может быть гарантий в их понимании этого слова. Они начинают понимать нашу логику, и в течение последних трех недель идет поиск формата возвращения моряков", — сказала замглавы МИД.
По словам замглавы МИД, трудность заключается в нахождении такого формата, чтобы исполнить решение Трибунала о возвращении моряков, не нарушая при этом позиции сторон, поскольку судебный процесс в РФ продолжается и он будет длиться очень долго. "Это сложно, но возможно", — убеждена Зеркаль.
"То, что предлагает омбудсмен — это шпионский формат: на мост вывели и обменяли. Но на него накладывается и юридический аспект: если обмен, то когда? После оглашения российским судом приговора? Но россияне только-только завершили следствие по морякам, после чего те теперь должны ознакомиться с материалами. Это займет еще, как минимум, четыре месяца. Так что, мы будем ждать еще год-полтора, когда им вынесут приговор?", — недоумевает Зеркаль. По ее мнению, обмены и прочие "параллельные треки", способны только помешать и в возвращении моряков, и в отстаивании наших прав в суде.
"Моя цель — вернуть их домой. И я буду использовать любые инструменты, которые могут сработать. Кто в результате повесит себе медальки, это для меня дело десятое", - подчеркнула Зеркаль.
Напомним, 17 июля суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех 24 моряков на три месяца.
В понедельник, 15 июля, Денисова заявила о том, что военнопленные моряки находятся в списке на обмен. "Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации о стадии судебного процесса. А моряки, конечно, в списках", - сказала Денисова.