Заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что шансов на то, что РФ отдаст Украине моряков до парламентских выборов 21 июля очень мало. Об этом она заявила в интервью ZN.UA.

"С каждым днем все меньше и меньше шансов, что это произойдет до парламентских выборов", — сказала Зеркаль.

Также , комментируя слова омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что Украина рассматривает возможность обмена наших моряков, замглавы МИД сказала, что хотя для Украины важно получить моряков, вопрос их обмена вообще не должен подниматься. "Я бы хотела поставить раз и навсегда точку: вопрос обмена вообще не должен стоять как таковой. Моряки должны просто вернуться в Украину", — утверждает Зеркаль.

По мнению замглавы МИД, речь может идти только о неких действиях украинской стороны по возвращению моряков в Украину, которые юридически не должны быть привязаны к действиям России: "Касательно каких-то действий — может быть. Но называть это обменом — априори неправильно".

Поясняя позицию украинского МИД, Зеркаль отметила, что МИД РФ в своей ноте от 25 июня говорил не об обмене, а гарантиях. "Мы рассказали, о каких гарантиях может идти речь — в рамках международного права. Россияне осознали, что не может быть гарантий в их понимании этого слова. Они начинают понимать нашу логику, и в течение последних трех недель идет поиск формата возвращения моряков", — сказала замглавы МИД.

По словам замглавы МИД, трудность заключается в нахождении такого формата, чтобы исполнить решение Трибунала о возвращении моряков, не нарушая при этом позиции сторон, поскольку судебный процесс в РФ продолжается и он будет длиться очень долго. "Это сложно, но возможно", — убеждена Зеркаль.

"То, что предлагает омбудсмен — это шпионский формат: на мост вывели и обменяли. Но на него накладывается и юридический аспект: если обмен, то когда? После оглашения российским судом приговора? Но россияне только-только завершили следствие по морякам, после чего те теперь должны ознакомиться с материалами. Это займет еще, как минимум, четыре месяца. Так что, мы будем ждать еще год-полтора, когда им вынесут приговор?", — недоумевает Зеркаль. По ее мнению, обмены и прочие "параллельные треки", способны только помешать и в возвращении моряков, и в отстаивании наших прав в суде.

"Моя цель — вернуть их домой. И я буду использовать любые инструменты, которые могут сработать. Кто в результате повесит себе медальки, это для меня дело десятое", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 17 июля суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех 24 моряков на три месяца.

В понедельник, 15 июля, Денисова заявила о том, что военнопленные моряки находятся в списке на обмен. "Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации о стадии судебного процесса. А моряки, конечно, в списках", - сказала Денисова.