Президент внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Соответствующий Указ № 524/2019 В. Зеленский подписал 16 июля 2019 года.

Изменения касаются соответствующих положений о военном положении. В частности, в случае введения военного положения и образования военных администраций населенных пунктов, районных, областных военных администраций для формирования военных администраций в них будут отправлять военнослужащих для выполнения заданий в интересах обороны государства и его безопасности. Таких военнослужащих будут оставлять на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется согласно перечню должностей в военных администрациях населенных пунктов, подлежащих замещению военнослужащими военных формирований, лицами рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены военнослужащими военных формирований, лицами рядового и начальствующего состава правоохранительных органов в районной, областной военной администрации, утвержденными Президентом по предоставлению начальника Генштаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Откомандирование военнослужащих в военные администрации с оставлением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами по личному составу начальника Генштаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

О назначении военнослужащих, откомандированных на должности в военные администрации, соответствующие военные администрации в письменном виде уведомляют Генштаб Вооруженных Сил Украины.

По согласованию с Генштабом откомандированные военнослужащие увольняются с должностей в военных администрациях и направляются в его распоряжение в случае:

прекращения или отмены военного положения;

завершения выполнения заданий в интересах обороны государства и его безопасности;

неисполнения военнослужащим обязанностей по занимаемой должности.

При необходимости начальник Генштаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины может отозвать из военной администрации откомандированных военнослужащих, сообщив о таком отзыве начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

После возвращения в распоряжение Генштаба Вооруженных Сил Украины военнослужащие продолжают проходить военную службу или увольняются с военной службы в установленном порядке.

Указ вступит в силу со дня опубликования.

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