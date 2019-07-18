Ситуация на Донбассе стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции. Они рассмотрели перспективы разрешения сложившейся ситуации.

"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "Нормандского формата", - отмечается в сообщении пресс-службы президента России.

Макрон также принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся по инициативе французской стороны.

Как сообщала "Страна", в этот же день лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук лично встретился с Владимиром Путиным и рассказал о мирном плане для Донбасса.

Напомним, что в Кабмине изменили правила перевоза товаров за линию разграничения. В частности, изменен принцип определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения".