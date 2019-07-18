Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа приближается к рекордно высокому для него уровню. Об этом передает газета The Hill со ссылкой на опрос компании Gallup.

Согласно результатам исследования, на данный момент его работу на посту главы государства позитивно оценивают 44% жителей США.

Самым высоким рейтингом Трампа считается показатель в 46%, которого он достиг в середине апреля 2019 года.

Социологи также исследовали рейтинг одобрения его деятельности в ходе периода с апреля по июль. Так, в течение этого периода в среднем 42,7% респондентов одобряли его деятельность, как президента. Этот показатель стал самым высоким для него для подобного временного интервала по сравнению с предыдущими двумя годами.

Опрос для выявления рейтинга президента на данный момент компания Gallup провела с 1 по 12 июля.

Как сообщала "Страна", Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Эта поездка может стать первым официальным визитом президента США Дональда Трампа в Россию. В Берлине в этот день разложили гигантское знамя Победы перед Бранденбургскими воротами, также звучали советские песни военных лет.