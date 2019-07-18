Жительница Соединенного Королевства обратилась к офтальмологу после того, как в течение двух месяцев плохо видела и испытывала боль в области глаз.

Дальнейшие исследования показали, что с формальной точки зрения левый глаз 41-летней пострадавшей можно считать незрячим, передает Naked Science.

Образцы, взятые из глаз, дали положительный результат на акантамебный кератит - редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Это может навредить зрению и привести к слепоте.

Столкнуться с подобной проблемой можно в том случае, если промывать контактные линзы водопроводной водой или купаться, не снимая их.

Пострадавшей, которая как раз принимала душ, не снимая линз, пришлось пройти курс медикаментозного лечения, а также провести операцию по пересадке роговицы от умершего донора.

После операции ее зрение немного улучшилось. Примечательно, что похожие случаи в своей практике совсем недавно описывали и другие специалисты.

Ранее мы писали, что британские офтальмологи нашли в глазу пациента линзу, которая потерялась почти три десятка лет назад.

Также хакеры взломали сканер сетчатки глаза в Samsung Galaxy S8 при помощи контактной линзы.