Высокопоставленный полицейский, близкий к экс-президенту Петру Порошенко Антон Шевцов рассказал "Стране" подробности истории с нелегальным вывозом из страны судьи Чауса, которого спасали от НАБУ.

Как заявляет Шевцов приказ на вывоз Чауса давал Порошенко, а осуществила его личная охрана экс-президента.

"...21 августа около 16.00 Чауса привезли к гостинице "Салют". По улице, которая уходит от гостиницы вниз, есть два кармашка. К одному из них и подъехал чёрный «ЛандКрузер». Автомобиль, вероятно, служебный ГСО. В нем находилось двое сотрудников личной охраны президента Порошенко. Получили приказ они, по моей информации, от генерала Фёдорова - начальника личной охраны президента Порошенко. Их задача была забрать судью Чауса, доставить в аэропорт и посадить на самолёт. И этот самолёт без прохождения таможенного и пограничного контроля вылетел в Молдову...", - рассказал он.

Полностью интервью Антона Шевцова можно прочитать здесь.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов, которые нашли в двух стеклянных банках. Одну из них судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября 2016 года поддержала представление ГПУ и дала согласие на задержание и арест судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что потребует выдачи его Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия освободил Чауса от должности судьи Днепровского районного суда города Киева, поскольку 1 сентября 2016 года у судьи закончился отпуск, однако после этого он на работе не появлялся.

Ранее сообщалось, что в Молдове обещали помочь экстрадировать в Украину беглого экс-судью Чауса.

Также мы писали, что ВСП уволил экс-начальницу беглого судьи Чауса Нелю Ластовку.