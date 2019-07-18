В НБУ объявили свои ожидания по курсу гривни после выборов в Раду
Глава Национального банка Яков Смолий уверен, что проведение выборов в Верховную Раду никак не отразится на курсе гривни. Об этом он заявил на пресс-брифинге.
"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас", - сказал он.
По словам Смолия, гривня укрепилась благодаря благоприятным условиям для украинского экспорта и притоку иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги.
"Это привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривны", - подытожил глава НБУ.
Напомним, в НБУ сообщили о базовом сценарии снижения учетной ставки почти в два раза.
Сегодня, 18 июля, в НБУ снизили учетную ставку с 17,5 до 17%.