Глава Национального банка Яков Смолий уверен, что проведение выборов в Верховную Раду никак не отразится на курсе гривни. Об этом он заявил на пресс-брифинге.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас", - сказал он.

По словам Смолия, гривня укрепилась благодаря благоприятным условиям для украинского экспорта и притоку иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги.

"Это привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривны", - подытожил глава НБУ.

Напомним, в НБУ сообщили о базовом сценарии снижения учетной ставки почти в два раза.

Сегодня, 18 июля, в НБУ снизили учетную ставку с 17,5 до 17%.