В американском таблоиде NW заявили, что у актера Джордж Клуни есть внебрачная дочь, рожденная его бывшей возлюбленной - актрисой и моделью Стэйси Кейблер. Эти слухи цитирует Latin Times.

Авторы издания утверждают, что Кейблер, с которой Клуни находился в отношениях с 2011 по 2013 году, родила ему дочь.

При этом на новостном канале Gossip Cop, который получил известность благодаря проверке слухов о знаменитостях, развенчали такое заявление о Клуни. После попытки связаться со всемирно известным актером, близкий к нему источник оказался "озадачен утверждениями", заявив, что "претензии были смешными".

"Взгляд на семейную фотографию Стейси в Instagram также показывает, как молодая Ава на самом деле очень похожа на своего отца (не Клуни - Прим.Ред.), еще больше рушит все сомнения в том, кто ее отец", - отмечается в опубликованном сообщении.

Фото: instagram.com/stacykeibler

Женщина в настоящее время замужем и имеет двоих детей. Старшая дочь, как заявляют журналисты, является внебрачным ребенком от Клуни. При этом не остановило авторов даже очевидное сходство девочки с отцом.

Анастасия Сличная, с которой встречается глава Офиса президента, эксклюзивно рассказала "Стране", чем он ее покорил и ревнует ли она своего парня к Зеленскому.

Отметим, что Джорджа Клуни на скутере сбила машина.