Самой фотографируемой достопримечательностью в мире признали парижскую Эйфелеву башню. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Облако Mail.ru".

На второй позиции оказались Колизей и фонтан Треви в Риме. Также одними из самых популярных объектов в мире стали храм Святого Семейства в Барселоне, собор Парижской Богоматери и Йенский мост в Париже. За ними расположилась Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции, восьмым - Миланский собор. Десятку завершили небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Самыми фотографируемыми местами в России стали Красная площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовая площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге, а также мечеть Кул-Шариф в Казани.

Список составили с помощью технологии компьютерного зрения, которая позволила проанализировать фотографии туристов.

Как сообщала "Страна", в Instagram начали скрывать количество лайков под фото. Друзья, подписчики и сторонние пользователи не будут иметь доступа к этой информации. Ее сможет видеть только сам владелец.

Отметим, что власти Венгрии выделили миллионы евро для развития своей культуры на Закарпатье.

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