В Национальном банке Украины (НБУ) решили снизить учетную ставку до 8% в четвертом квартале 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до целевого уровня 5%. Соответствующие прогнозы учетной ставки в виде веерной диаграммы (FanChart) впервые обнародовал украинский центробанк, передает Интерфакс-Украина.

"Базовый сценарий, который мы видим сегодня, предусматривает снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии стойкого снижения инфляции до цели 5%", – заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге в четверг.

По его словам, наиболее стремительное снижение учетной ставки ожидается в 2020 году вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий.

Как отметил Смолий, реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения обусловит более медленное снижение процентной ставки до 8%.

В то же время глава НБУ указал, что увеличение спроса нерезидентов на гривневые государственные облигации и соответствующее укрепление гривни могут создать условия для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению со сценарием.

По данным презентации прогноза учетной ставки, для того, чтобы участники финансового рынка учитывали его неопределенность и условный характер прогноз обнародуется в виде веерной диаграммы (FanChart), которая предусматривает несколько вариантов прогноза, но при этом центральная линия графика показывает базовый прогноз.

В соответствующем графике, обнародованном на сайте НБУ в четверг, базовый сценарий предусматривает снижение учетной ставки примерно до 16% к концу текущего года, до 14% – во II кв.-2020 и до 11% – в IV кв.-2020. В 2021 году Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 9% во ІІ кв. и 8% в IV кв.

"Мы рассчитываем, что публикация прогноза ставки улучшит понимание и предсказуемость нашей монетарной политики для всех стейкхолдеров", - заявил Смолий.

Как он считает, новая практика будет формировать ожидания участников финансовых рынков, что даст возможность усилить влияние учетной ставки на стоимость финансовых ресурсов и со временем на инфляцию.

При этом глава НБУ подчеркнул, что прогноз учетной ставки может меняться в зависимости от изменения макроэкономических показателей и его выполнение не является обязательством центробанка.

В презентации регулятора приводится ретроспективная динамика изменения прогноза учетной ставки, согласно которой еще в середине 2016 года НБУ допускал снижение ставки ниже 8% к концу 2018 года, отодвигая затем эту дату на конец 2019 года.

По данным Нацбанка, с третьего квартала 2017 года прогнозируемая траектория учетной ставки пересматривалась каждый квартал в сторону повышения из-за нарастания инфляционного давления, в связи с чем фактический уровень отличался от предыдущих прогнозов.

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины решил с июля понизить учетную ставку до 17% годовых с уровня 17,5% годовых, на котором он удерживал ее с конца апреля.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Кроме того, в рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.