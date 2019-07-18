Украинский политик Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Тем самым один из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" продолжил наводить мосты с руководством России - в пику президенту Владимиру Зеленскому, который этой возможности избегает, чтобы не раздражать националистов и США. И максимум на что решился - на один телефонный разговор.

Общение Путина и Медведчука произошло за несколько дней до парламентских выборов, на которых "Оппоплатформа", судя по нынешним рейтингам, займет второе место после "Слуги народа".

Партия Бойко-Медведчука идет в парламент с планом установления мира на Донбассе. И очередная встреча с Путиным показывает, что в России об этом плане (и о многом другом) говорить готовы.

"Страна" проследила, о чем говорили президент РФ и представитель "Оппозиционной платформы".

О чем говорили Медведчук с Путиным

Встреча прошла в Санкт-Петербурге, куда Виктор Медведчук направился после визита в Страсбург, где презентовал свой мирный план по Донбассу и прекращении боевых действий на основе Минских соглашений.

Медведчук рассказал о нем президенту РФ.

"Я по поручению нашей политической силы передавал мирный план, вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на Минских соглашениях, который воспроизводит Минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета безопасности ООН. Я рассказал о том, что мы ставим задачу вернуть людей в первую очередь, через их сознание, через их желание вернуться. И мы называем это "вернуть Донбасс в Украину, а Украину - на Донбасс", - сказал Медведчук Путину.

Путин заявил, что полноценное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и "властей "ДНР" и "ЛНР".

"Хотел бы обратить внимание на то, что полноценное регулирование на Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик. Ни один конфликт в мире не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон. Мы тоже будем делать все от нас зависящее, чтобы процесс шел нужными темпами и с нужным качеством", - пообещал Путин.

Также Путин вспомнил и предыдущие визиты Медведчука в Россию, которые касались газовой темы. По его словам, договоренности, которых украинский политик достиг с российским премьером Дмитрием Медведевым (по скидке на газ), реализуемы.

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал российский президент.

Президент РФ поблагодарил Медведчука за усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон.

"…Хочу Вас поблагодарить за Ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон. Думаю, что такая гуманитарная деятельность всегда приветствоваться будет всеми, потому что в ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей", – сказал Путин.

Медведчук в Страсбурге

С Путиным Медведчук встретился после своей поездки в Страсбург 17 июля - в день открытия нового Европарламента.

Там лидер "Платформы" презентовал депутатам ЕП мирный план по Донбассу, о котором днем позже они поговорили с президентом РФ.

План Медведчука, за который в Украине против него открыли уголовное дело, предполагает автономию Донбассу. Это значит - создание собственного парламента и правительства. Гарантия языковых и прочих прав жителей Донбасса, амнистия.

Медведчук рассказал, каким он видит формат и механизм для выстраивания диалога.

"Этот механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой. Безусловно, это является внутренним конфликтом Украины, и в первую очередь его должен решать Киев вместе с Донецком и Луганском. Речь идет и о прямых переговорах с Москвой, так как Москва, Российская Федерация, имеет огромный авторитет и влияние на Донецк и Луганск, и мы считаем, что именно в таком четырехугольнике мы можем решить проблемы мирного урегулирования и прекращения боевых действий", - заявил Медведчук.

Прошлый визит в Россию

Лидеры партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" неделю назад в третий раз за последнее время побывали в России и встретились с премьером Дмитрием Медведевым.

Стороны обсудили возможность восстановления межпартийного российско-украинского диалога, экономическое сотрудничество Москвы и Киева, а также газовый спор двух стран. Позже в украинской партии заявили, что наиболее реальным способом решить вопрос транзита российского газа через Украину в Европу является создание консорциума, который бы учел интересы всех трех сторон. Россияне подтвердили готовность дать 25%-ю скидки на газ при прямом контракте.

Как известно, контракты Украины с Россией о поставках и транзите газа истекают 1 января 2020 года. И как мы дальше будем покупать газ и сохранится ли транзит, неизвестно.

При этом встреча была межпартийной: "Оппозиционная платформа" официально вошла в диалог с "Единой Россией" - российской партией власти. Стороны договорились о подписании межпартийного меморандума, которое, вероятно, состоится уже в августе.

То есть в "Оппозиционной платформе" показывают избирателю свой плотный контакт с Россией, как залог решения вопроса по Донбассу в будущем.

Одновременно Россия показывает и Киеву, и Западу, с кем именно готова решать этот вопрос. В переводе на политический язык это звучит как призыв дать возможность "Оппоплатформе" войти в парламентскую коалицию. Тогда ситуация, которая создает нестабильность в Европе последние пять лет, может начать двигаться в сторону разрешения.

Тем более, что Владимир Зеленский, который обещал установить мир и выйти на переговоры с Путиным, пока что не очень активен в этом направлении.

Так, вчера Зе, сидя за рулем "Теслы", рассказал, что скоро состоится его с Путиным встреча в Нормандском формате. При этом в Москве сегодня заявили, что никаких встреч не будет, пока не будут исполнены договоренности в рамках четверки от 2016 года.

То есть в Кремле не хотят подыгрывать Зеленскому в его предвыборной кампании, где он пытается предстать миротворцем. Хотя в реальности пермен в политике украинской власти пока немного.

Это показывает и ситуация с теми же моряками. Украина требует отпустить их без всяких обменов и условий. На что Россия, конечно же, не пойдет. При этом Киев в аналогичной ситуации блокирует выход на свободу журналиста Кирилла Вышинского, освобождения которого требует Россия.

Тем временем в украинском МИД прямо говорят, что не собираются вообще обсуждать с Россией моряков - она должна их "просто вернуть".

"Я бы хотела поставить раз и навсегда точку: вопрос обмена вообще не должен стоять как таковой. Моряки должны просто вернуться в Украину", - заявила сегодня заместитель Климкина Елена Зеркаль.

То есть на деле Киев не готов делать пока реальных шагов по компромиссу с Россией - даже в таких вопросах, как освобожение своих людей, которые обречены находиться в российской тюрьме почти год (им недавно продлили арест до октября).

Поэтому встречаются в Кремле именно с Медведчуком - как маркер того, что с Зеленским обсуждать пока особо нечего.