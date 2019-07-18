Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,055 грн/$1 с 25,88 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,045-26,065 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 июля снизился до 26,0240 грн/$1 с 25,86 грн/$1.

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 19 июля до 26.030049 грн/$1 по сравнению с 25,862087 грн/$1 на 18 июля 2019 года.

Напомним, доллар пошёл вверх на этой неделе. Объяснение у стремительного роста спроса на доллар - размещение Минфином валютных гособлигаций на рекордную сумму в 1 млрд долларов. Спрос на долларовые ОВГЗ был большим, а валюты на покупку хватало не всем. Потому ее пошли докупать на межбанке. Мы рассказывали, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида.