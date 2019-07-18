В четверг, 18 июля, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи "нормандского формата" вместе с руководителями США и Великобритании, заявил, что нынешний формат уже согласован, поэтому важно не распылять внимание, передает Интерфакс.

Об этом российский министр заявил во время пресс-конференции в немецком городе Кенигсвинтер по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю - экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к "нормандскому формату", на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии", - сказал Лавров.

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - подчеркнул российский министр.

Также Лавров считает, что есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять Минские соглашения.

"Есть основания полагать, что, в отличие от режима новая команда будет стремиться по-честному выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров.

"Те заявления, которые делаются из Киева, о том, что это их намерения - выполнить все, о чем договорились в Минске в феврале 2015 года, мы активно приветствуем, посмотрим, как они будут воплощаться в практические дела. По крайней мере, будем делать все, чтобы этому способствовать", - добавил он.

Кроме того, министр отметил, что встреча "нормандской четверки" на уровне советников глав государств, в котором принял участие представитель новых властей Украины, не привела к прорывным решениям, однако носила конструктивный характер.

"Говорить о саммите в "нормандском формате" можно будет после того, как будут выполнены решения предыдущей встречи на высшем уровне, которая состоялась в Берлине в 2016 году: разведение сил на линии соприкосновения, а также решение вопроса об особом статусе Донбасса, такой саммит должен быть тщательно подготовлен", - сказал Лавров.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран Нормандского формата, включая Терезу Мэй и Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин собираются провести новые телефонные переговоры. Впервые оба президента поговорили по телефону по инициативе украинской стороны 11 июля. Как отметили в Кремле, разговор касался урегулирования конфликта на Донбассе, а также совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.