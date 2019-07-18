ГБР начато досудебное расследование по второму поданному заявлению о земельных махинациях Виталия Кличко. Об этом сообщила юрист Марина Паринова в Facebook.

К сообщению она приложила вытяг из Единого реестра досудебных расследовании с номером 62019000000001069 согласно которому подано заявление о возможных незаконных действиях киевского городского головы Виталий Кличко при заключении договора аренды земли по адресу ул. Ямская, 23 литера "Б" с ООО "Техмонтажплюс".







Фото: facebook.com



Напомним, накануне Марина Паринова сообщила, что ГБР начало расследование по заявлению о преступлении по земельным махинациям Виталия Кличко. Речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома.

Ранее мы писали, что Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов.