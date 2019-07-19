Вчера Владимир Зеленский туманно намекнул, что его встреча с Владимиром Путиным состоится. Это произойдет "через одну встречу" в Нормандском формате.

То есть президент, который ранее отвергал свидание с российским коллегой или обставлял его явно невыполнимыми условиями - вдруг согласился на рандеву в рамках "четверки".

Откуда у Зе появилась уверенность, что с ним будут встречаться - пока непонятно. После созвона Путина и Зеленского на прошлой неделе официально этого не заявлялось. А других видимых контактов Банковой и Кремля пока не было. Тем более, в Кремле говорили, что смысла во встрече пока не видят - пусть Киев договаривается сначала с Донбассом.

Поэтому скорее всего дело в попытке Зеленского за несколько дней до выборов поднять рейтинг своей партии на юго-востоке за счет имитации "решения российского вопроса".

Однако в Москве эту пиар-схему решили "сбить" на взлете. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планировать новый саммит в "Нормандском формате" можно будет после выполнения всех решений саммита 2016 года.

Но что это за условия? "Страна" напоминает, о чем договорились на последнем таком саммите и выполнения каких решений ждут в России.

Последняя встреча 2016 года. Что на ней решили

Последняя встреча состоялась в ведомстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Первым прибыл Петр Порошенко, спустя несколько минут - Франсуа Олланд. Владимир Путин приехал последним. До этой встречи лидеры ФРГ, Франции и Украины провели трехсторонние переговоры.

Беседа в Берлине продлилась почти пять часов. Она началась 19 октября около 19:30 и завершилась в 00:15 20 октября.

Участники заявили, что было решено создать "дорожную карту" для выполнения Минских договоренностей. В целом договорились по двум пунктам.

1. На линии фронта продолжится процесс разведения войск. При этом Петр Порошенко заявил, что украинская сторона будет настаивать, чтобы в число освобожденных от войск пунктов вошло Дебальцево. А в Кремле ответили, что вопрос возврата Дебальцево остался за скобками как несогласованный.

2. Все политические вопросы было решено вынести в дорожную карту: там и выборы на Донбассе, и особый статус.

На данный момент очевидно, что ничего из этого - кроме разведения войск в Станице Луганской - выполнено не было. О дорожной карте вообще все забыли.

То есть в сухом остатке - Зеленский перед встречей с Путиным должен будет написать и согласовать в Минске дорожную карту и начать подготовку к выборам на неподконтрольной части Донбасса.

Почему заморозили нормандский формат

Начало "нормандскому формату" положили на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-летия годовщины высадки союзников.

Именно в рамках этого формата в свое время выработал ключевые договоренности по реализации минских соглашений. Встречи в "нормандском формате" проводятся также на уровне министров иностранных дел и на экспертном уровне.

Главной причиной затухания нормандских встреч после 2016 года стало торможение украинской стороной выполнения политической части Минских соглашений.

РФ традиционно настаивает на реализации "формулы Штайнмайера". Это введение особого статуса Донбасса в день выборов на территории "ЛДНР". А после отчета ОБСЕ об их успешном проведении особый статус закрепляется на постоянной основе.

Украину эта формула не устраивает. По мнению Киева, из Донбасса нужно сначала вывести вооруженные подразделения сепаратистов, передать Киеву неконтролируемый участок границы, а уж после этого проводить выборы.

В Москве на это отвечают, что такая последовательность противоречит Минским соглашениям. Где прямо записано, что передача границы начинается только после местных выборов, а заканчивается лишь после закрепления в Конституции особого статуса, а также полной амнистии.

Из-за такой рассогласованности позиций, переговоры зашли в тупик и с тех пор Нормандская четверка на высшем уровне не собиралась.

После разговора Зеленского с Путиным определенное движение в этом направлении началось.

12 июля этого года в Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате.

А 17 июля Путин и Макрон провели телефонную беседу, в которой в том числе затронули и вопрос об активизации нормандского формата.

В то же время очевидно, что без конкретных подвижек по Минским соглашениям Россия за стол "Нормандии" на уровне президента не вернется. В первую очередь речь идет о начале реализации политической части Минских соглашений - предоставление Донбассу особого статуса в Конституции, амнистия, проведение выборов.

В команде Зеленского до сих пор заявляли, что против и особого статуса, и полной амнистии. Пока единственная политическая сила, из тех, что проходит в Раду, которая готова реализовывать политическую часть Минска через прямые переговоры с Москвой и сепаратистами - это "Оппозиционная платформа За жизнь". Глава политсовета "Оппоплатформы" Викор Медведчук в среду представлял этот мирный план в Европарламенте, а в четверг обсуждал с Путиным.

Начнется ли в итоге реализация политической части Минска зависит во-многом от результатов парламентских выборов 21 июля. Сколько на них получат силы, которые готовы на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.