Военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер возле острова Ларк в Персидском заливе. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

В Иране заявили, что танкер был задержан во время операций в Персидском заливе по борьбе с организованной контрабандой. На корабле перевозили миллион литров топлива при ёмкости в 2 млн. Судно намеревалось доставить эту нефть на другие иностранные корабли.

Кому принадлежит танкер и под флагом каким флагом он следовал пока неизвестно. Сообщается, что на борту находились 12 иностранцев.

В начале июля в находящемся под британским контролем Гибралтаре объявили о захвате иранского танкера. Корабль перевозил иранскую нефть в Сирию.

В Иране назвали действия Гибралтара незаконными и пригрозили захватить британский танкер в ответ. 16 июля агентство Associated Press сообщило о том, что в Ормузском проливе перестал подавать сигналы шедший под флагом Панамы танкер Riah. В Тегеране заявили, что иностранному кораблю понадобился ремонт и иранские ВМС оказали ему необходимую помощь.

Как сообщала "Страна", экипаж иранского танкера, задержанного Британией, отпущен на свободу. В заявлении полиции об освобождении подчеркивается, что расследование в отношении самого танкера продолжается.

Отметим, что после захвата британцами иранского танкера у берегов Испании выросли цены на нефть.