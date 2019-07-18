Правительство утвердило Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, что упраздняет перечень разрешенных для перемещения товаров – глава МинВОТ

В Кабинете министров Украины утвердили новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, который изменяет принцип перемещения грузов с "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения".

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в Твиттере.

"Отличная новость! Правительство утвердило новый Порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал Черныш.

Как он пояснил, это означает, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем сейчас и работает МинВОТ.

Скриншот: Twitter/Вадим Черниш

Ранее сообщалось, что на Донбассе началось разведение войск от линии разграничения.

Также мы писали, что Путин разрешил транзит через Россию произведенных в Украине товаров.