Внефракционный нардеп Александр Онищенко заявил, что гимнастка Анна Ризатдинова не только не является его женой, как неоднократно уже писала "Страна", но и вообще не пойдет на выборы. Об этом он написал в Facebook.

"Пару новостей о выборах. Первое - Ризатдинова не является моей супругой. И все СМИ, кто продолжает об этом писать, пасут задних. Второе - Ризатдинова не идёт на выборы. Дарю новость. И третье, когда Косюк находит в офисе Косюка "чернуху" на выборы против потенциальных конкурентов Косюка, спросите у Косюка, как дела у него в курятнике", - написал Александр Онищенко.

Таким образом нардеп прокомментировал инцидент, случившийся на округе 93 Киевской области. Там полиция изъяла 44 тысяч экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от партии "Слуга народа".

При этом, по данным полиции, агитматериалы распространялись из одного из частных аграрных предприятий, расположенного в городе Кагарлык. По предварительной информации, это агропредприятие относится к сфере управления ЗАО "Мироновский хлебопродукт", который принадлежит олигарху Юрию Косюку.

Как писала "Страна", кандидата по округу 93 от "Слуги народа" Анну Скороход называют его техническим кандидатом от Косюка, которая должна расчистить округ для другого кандидата - Александра Жукотанского – директора "Мироновского хлебопродукта".

Скриншот: Facebook/ Александр Онищенко

Впрочем, несмотря на слова политика, Анна Ризатдинова внесена в список кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля, размещенный на сайте ЦИК.

Скриншот: cvk.gov.ua

Отметим, что "Страна" еще летом 2018 года писала о том, что гимнастка Анна Ризатдинова, которая в ноябре 2017 года родила сына от Александра Онищенко, не является его официальной супругой.

Также мы сообщали, что Анна Ризатдинова пойдет на выборы в Верховную Раду как самовыдвиженка по округу № 93, по которому ранее в парламент пытался зарегистрироваться отец сына спортсменки Александр Онищенко.