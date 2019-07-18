В Киеве в среду, 17 июля, зафиксирован первый температурный антирекорд нынешнего лета. Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20° С. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была + 9,8° С и продолжает снижаться.

"Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20° С", - добавили в обсерватории.

Напомним, июня 2019 года в Киеве стал самым теплым за все 139 лет наблюдений. В столице Украины за месяц было 14 дней с температурой выше +30°С. Также зафиксировано 11 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы.

Кроме того, второй месяц лета в Киеве стартовал сразу с двух температурных рекордов. Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9°С, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9°С.