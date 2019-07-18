Лидерами избирательной гонки являются партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного центром Разумкова.

Партия "Слуга народа" набирает 35,4% среди всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать. За партию "Оппозиционная платформа – по жизни" намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3%, за "Батькивщину" – 6,7% и 8,5%, за партию "Европейская Солидарность" – 5,8% и 7,5%, за партию "Голос" – 5,4% и 6,8%, за партию "Сила и честь" – 3,6% и 4,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,1% и 3,3%.

Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого будут голосовать.

Отмечается, что наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь за нее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в Центральном регионе (37,8%). Партию "Оппозиционная платформа – По жизни" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (22,4%) и Юге (13,3%). За Всеукраинское объединение "Батькивщина" чаще всего готовы голосовать жители Центрального (10%) и Западного (7,4%) регионов, это же касается и партии "Европейская солидарность" (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (12,1%).

При этом, чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и больше лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" также имеет наивысшую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа – за жизнь", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" больше всего выражена в старших возрастных группах.

Исследование проводилось с 12 по 17 июля 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что в рейтинге кандидатов на пост премьера лидирует Юрий Бойко.

Также мы писали, что, согласно опросу, от нового парламента и Зеленского украинцы ожидают завершения войны на Донбассе и улучшения экономики.