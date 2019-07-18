На встрече с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком 18 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренности, которых украинский политик достиг с российским премьером Дмитрием Медведевым, реализуемы. Об этом пишет РИА Новости.

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал Владимир Путин.

Виктор Медведчук на встрече рассказал о мирном плане по Донбассу и прекращении боевых действий на основе Минских соглашений.

Отметим, что встреча Виктора Медведчука и Юрия Бойко с Медведевым, которую упомянул Владимир Путин, произошла на прошлой неделе, 10 июля.

"Страна" подробно писала о том, зачем Бойко и Медведчук третий раз поехали в Москву. Они обсуждали с российским премьером возможную 25%-ю скидку на газ для украинцев и транзит российского газа через Украину.