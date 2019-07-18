В прокуратуре сообщили о подозрении 16-летнему подростку в причастности к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов", - сказано в нем. Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось 4 человека.

Двое являлись полицейскими, которым ранее было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и 2 гражданских лица, в том числе несовершеннолетний. Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.

В результате одного из выстрелов кого-то из фигурантов дела лиц ребенок получил смертельное ранение. В уголовном производстве ранее 3 лицам уже было сообщено о подозрении в совершении преступления.

В четверг, 18 июля, сотрудниками прокуратуры Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. В прокуратуре будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы разбирались, кому и за что вручили третье подозрение в деле о застреленном мальчике. В день трагедии он был в гостях у своих приятелей-полицейских. Отметим, что уже дюжина полицейских привлечена к ответственности по делу об убийстве 5-летнего мальчика.