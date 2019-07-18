Владимир Путин в Петербурге встретился с Виктором Медведчуком. Украинский политик после визита в Страсбург посетил Россию, чтобы поделиться впечатлениями от посещения Европарламента. Беседа с российским лидером совпала с отъездом Александра Лукашенко, которого провожал Владимир Путин, и встреча проходила в присутствии белорусского лидера.

Виктор Медведчук рассказал о мирном плане по Донбассу и прекращении боевых действий на основе Минских соглашений. В Европарламенте с ним встречались новые депутаты из Англии, Бельгии и Словакии.

По мнению Медведчука, в Европарламенте готовы помочь, и его предложения действительно способны изменить ситуацию к лучшему.

"Сейчас у Украины появился шанс, когда можно покончить с "партией войны" Порошенко и услышать точку зрения "партии мира". Важно то, что по инициативе Владимира Зеленского на днях состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одна из задач - это восстановление экономических связей между Россией и Украиной”, - сказал Виктор Медведчук, добавив, что 75% людей убеждены, что для мира необходим прямой диалог.

Владимир Путин в Питере поговорил с Виктором Медведчуком: Полноценное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и властей ДНР и ЛНР pic.twitter.com/NrCYOKIMxY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2019 г.

Напомним, 10 июля в Москве прошла встреча премьера РФ Медведева с Бойко и Медведчуком.

Также стало известно, что главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин собираются провести новые телефонные переговоры. Как сообщалось, впервые оба президента поговорили по телефону по инициативе украинской стороны 11 июля.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран Нормандского формата, включая Терезу Мэй и Дональда Трампа.