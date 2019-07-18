Национальный банк Украины планирует в четвертом квартале 2019 года не только получение $2 млрд от Международного валютного фонда по новой программе финансирования, но и дополнительный выпуск евробондов на $1 млрд. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, НБУ планирует осенью дополнительный выход Украины на внешние рынки заимствований.

"В нашем прогнозе мы в принципе закладываем, что осенью Минфин выйдет на рынок евробондов и разместит $1 млрд. Но это наше экспертное ожидание и оно не связано с тем, что "нужно дожить до конца года". Нет, это стандартное выстраивание профиля погашения ценных бумаг. Абсолютно стандартная ситуация", – сказал Дмитрий Сологуб.

Кроме того, по его мнению, в этом же квартале начнется новая программа с МВФ, и Украина примет $2 млрд. В целом, по его словам, размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

Напомним, Украина не станет размещать еврооблигации до выборов в Раду.

Также мы писали, что Украина привлекла еврооблигации на миллиард почти в 3 раза дороже, чем Россия.