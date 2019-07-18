Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года прибудет с официальным визитом в Польшу для участия в церемониях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом передает в четверг, 18 июля, Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ, которые цитируют польского вице-премьера Яцека Сасина.

"Президент Трамп обязательно приедет, мы уже получили соответствующее подтверждение, а также будут главы других государств - сейчас эти визиты находятся в стадии подтверждения", - цитируют слова Сасина.

Вице-премьер Польши не предоставил дополнительных деталей относительно визита Трампа, однако в СМИ сообщают, что президент США, вероятно, прибудет в Польшу 31 августа. По данным изданий, Трамп, помимо участия в официальных мероприятиях, может встретиться с американскими военными в Польше, находящихся там в рамках военного блока НАТО.

Церемонии, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу, произошедшего в сентябре 1939 года, запланированы в Варшаве на 1 сентября.

Отметим, что ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский также посетит Польшу 1 сентября, где проведет встречу с ее президентом Анджеем Дудой.

Как сообщала "Страна", президент Польши заявил у Белого дома, что хочет дружбы с Россией.

"Я надеюсь, Польша придет к отличным отношениям с Россией. Я думаю, это возможно. Я действительно так считаю", - отреагировал на заявление Анджея Дуды президент США Дональд Трамп, добавив, что также надеется на отличные отношения с Россией.

Отметим, что в Конгрессе США проголосовали против импичмента для Трампа.