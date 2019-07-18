На Ровненской атомной электростанции (РАЭС) утром 18 июля отключили турбогенератор энергоблока №1, днем этого же дня его мощность возобновили. Об этом пишет пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 (ВВЭР-440) отключили утром в четверг из-за обнаружения неплотности линии конденсатного электронасоса турбоустановки. После устранения замечаний его подключили к сети. Мощность энергоблока по состоянию на 14:10 составляет 73%. В настоящее время продолжается постепенная нагрузка энергоблока

По состоянию на 14:10 18 июля в работе находятся три энергоблока Ровненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 560 МВт. На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжаются 55 сутки среднего планово-предупредительного ремонта.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на

Напомним, 18 июля в России на Калининской АЭС из-за ЧП отключили три энергоблока.

Также мы писали, что 14 июля на Запорожской АЭС подключили к сети энергоблок №1 после ремонта.