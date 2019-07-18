В течение первой недели эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО), котрый находится на промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС", было успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка).

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

По словам специалистов ГСП "ЧАЭС", в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО. Сейчас 34 упаковки, образовавшихся в результате переработки, находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. После выдержки и проведения радиационного контроля на соответствие критериям приемки на захоронение упаковки будут направлены на захоронение в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО).

"На сегодня происходит поэтапное освоение его проектной мощности. Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок – бочек, емкостью 200 литров в сутки. При условии бесперебойного функционирования завода в течение всех 250 рабочих дней, это 10,5 тыс. упаковок на год", - отмечает председатель ГАЗО Виталий Петрук"

Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Как напомнили в агентстве, проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов был утвержден распоряжением Кабинетом Министров Украины в 2001 году и финансировался за счет Государственного бюджета Украины и Счета ядерной безопасности. В 2014 году было завершено строительство и проведены комплексные испытания, в результате которых:

переработано 5,1 м3 кубового остатка;

изготовлено 63 упаковки РАО (200-литровые бочки);

направлено на захоронение в СОПСТРВ 63 упаковки РАО.

2014 года было получено отдельное разрешение Гияру на эксплуатацию ЗПЖРО, но в связи с введением в действие новых строительных норм возникла необходимость реконструкции систем противопожарной защиты, защиты от молний и выполнения работ по утеплению наружных стен ЗПЖРО, что требовало времени и соответственно вызвало задержку в вводе объекта в эксплуатацию.

Также, за это время было заключено соглашение на поставку вяжущих материалов (цемент ЛЦЕМ И-400) необходимого качества для иммобилизации РАО в количестве 310 тонн. 04.07.2019 была выполнена поставка на ЗПЖРО 50 тонн цемента ЛЦЕМ І-400, что позволило начать переработку кубового остатка.

Скриншот: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

До этого стало известно, что в зоне ЧАЭС нашли старый советский ЗиЛ, который фонит как ядерный реактор. Фото.

Также мы рассказывали, что названы сроки, когда введут в эксплуатацию новый конфайнмент на ЧАЭС.