Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем перешёл в бразильский "Флуминенсе" на правах аренды, в котором выступал до перехода в стан "горняков". Об этом сообщает издание Lance.

"Счастлив, что снова могу носить футболку команды, которую люблю. Очень хочу показывать свою лучшую игру и буду отдавать все силы для этого.

Мой трансфер состоял из трех частей. Спасибо руководству "Флуминенсе", это мои друзья. Я боролся с "Шахтером", чтобы вернуться в родную команду и теперь счастлив. После окончания сезона и завоевания титула с "Шахтером" я уехал в отпуск, а затем вернулся и попросил отпустить меня во "Флуминенсе". Я тренировался индивидуально и не участвовал в спаррингах", - сообщил Веллингтон Нем.

По информации бразильских изданий, "Шахтер" отдал хавбека в бесплатную аренду. В прошлом сезоне 27-летний Нем провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Арендное соглашение бразильца рассчитано до конца 2019 года: донецкий клуб будет выплачивать игроку большую часть зарплаты, а бразильский - не будет платить за переход.

Контракт предусматривает возможность продления аренды на 1 год, при условии, что футболист не достигнет соглашения о продлении сотрудничества с горняками.

До перехода в "Шахтер" в сезоне 2013-2014 Нем выступал как раз за "Флуминенсе".

Видео: twitter.com/JoelSilva90

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