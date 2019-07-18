Ученые в Чернобыльской зоне отчуждения показали, как деревенские ласточки кормят своих птенцов.

Об этом Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для ласточкиных характерна способность добывать пищу в воздухе, они в состоянии ловить насекомых на лету. У всех ласточкиных стройное, обтекаемое тело и длинные узкие крылья. Клюв короткий и открывается довольно широко. Лапки весьма маленькие, у большинства видов длинные хвосты. Длина тела у этих птиц от 9 до 23 см, вес - от 10 до 60 г", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Станіслав Гуменюк. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

До этого стало известно, что Чернобыльский заповедник показал цветение древней мальвы в зоне отчуждения.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике напомнили о пользе вишни, если она не собрана в зоне отчуждения.