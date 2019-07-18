На британском телеканале ВВС опубликовали видеомонтаж с нарезкой выступлений президента России Владимира Путина, в которых он цитирует различные пословицы и поговорки.

Среди них оказались как отечественные, так и заграничные "крылатые" выражения.

"Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок", - говорит Путин в начале видео, который их очень любит цитировать при случае.

Видео: youtube.com/BBC News - Русская служба

Как сообщала "Страна", Путин упростил получение гражданства России для жителей всего Донбасса. При этом для его получения паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.

Для получения российского гражданства жителям двух областей необходимо предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на их территориях по состоянию на 7 и 27 апреля соответственно.

Напомним, что белорусский президент предложил своему российскому коллеге подготовить программу по интеграции государств.