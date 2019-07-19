В пятницу, 19 июля, в Украине будет тепло и солнечно, без осадков. Такая погода продержится до выходных. Ночью будет прохладно: +10...+15, но днем температура постепенно повысится до +30.

По данным Укргидрометцентра, на западе Украины ожидается облачная погода, осадков не предвидится. Во Львове температура днем достигнет +25 и +27 градусов. Ночью будет +11...+13. В Карпатах днем возможен небольшой дождь, температура ночью +6...+11, днем будет около +18.

На востоке страны также без осадков: в Харькове температура воздуха ночью около +13, днем прогреется до +28. В Запорожье - без дождя, температура ночью +16, днем до +28.

В северных областях будет прохладнее всего. Температура в Сумах ночью упадет до +10, днем ожидается не больше +26. В Чернигове ночью похолодает до +11...+13, днем будет +24...+26.

Ближе к центру и в Полтавской области ночью передают +10...+12, днем будет +24...+26, засушливая погода.

На юге температура воздуха ночью +13…+17, днем +26…+29 градусов. В Николаеве ночью +15...+17, днем +28...+30, дождей не будет. В Одессе без осадков, температура ночью +15...+17, днем +26...+28.

В Киеве ночью +12...+14. Днем +24...+26, переменная облачность. Без осадков. Облака в столице появятся на небе утром и рассеются к вечеру.

Температура воды в Азовском и Черном морях достигнет +20...+25 градусов; в Киеве температура Днепра всего +19 градусов.

Как сообщала "Страна", накануне дожди прошли в шести городах - Киеве, Чернигове, Сумах, Житомире, Ровно и Луцке.

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время Украину снова накроет засушливой жарой, а температура на выходных даже превысит +30.