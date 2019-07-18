Национальная полиция Украины засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"). Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Украинских новостей.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции, дело расследуется по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе расследования и обстоятельствах дела, Нацполиция разъяснила, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

Нардепа нашли мертвым 19 июня. По словам гражданской жены, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тымчук высказывал суицидальные намерения.

После гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции "Народный фронт" также не исключали, что народного избранника убили.

Напомним, что сожительница Тымчука рассказала, что он застрелился у нее на глазах.

Также мы писали о том, что стало известно, какие спиртные напитки мог пить перед смертью Тымчук.