В 1994 году вышел мультфильм Disney "Король лев". И заслуженно стал главной сказкой 90-х.

Тогда мы смотрели его на DVD-кассете, которая была важной частью "обменного фонда" подростков. Накануне 1 сентября родители были вынуждены искать рюкзаки и дневники с изображениями героев мультика. Многие домашние животные, в особенности коты, были обречены получать клички Симба (ну, или для разнообразия Пумба и Тимон).

Спустя 25 лет голливудская компания всех удивила: 18 июля на экраны вновь выходит "Король лев".

Мультфильм вмиг стал самой долгожданной сказкой этого лета. Билеты на премьерные показы в кинотеатрах Киева раскуплены (где еще можно попасть на пятничные и субботние сеансы мы сообщали здесь).

"Страна" посмотрела мультипликационный фильм. Какой он и о чем мы расскажем в этом материале.

О чем Король лев - 2019

Успех мультика 1994 года объяснить просто. В нем авторам удалось аккумулировать все, что нужно для хорошей сказки.

Ярко выраженные положительные герои: Симба, его отец Муфаса и мать Сараби, подруга и будущая жена Нала, друзья-приколисты Тимон и Пумба, птичка Зазу и обезьяна, которая показывает королевству наследника престола. Отрицательные герои - дядя Симбы по кличке Шрам и его соратники - безымянные гиены.

Мультфильм четко разделяет добро и зло: учит семейственности, дружбе, любви, преданности, сопричастности, вере в свои силы; показывает, как важно не ослушиваться родителей и выбирать хорошую компанию, не врать, не совершать плохие поступки.

Благодаря всему этому, а также шуткам и высококачественному музыкальному сопровождению "Король лев" стал главным хитом 25 лет назад.

Накануне посещения "Короля льва" 2019 года сотрудники редакции "Страны", большинство из которых в 90-х тоже были детьми или подростками, обсуждали, как могла бы сложиться судьба героев. Впрочем, этого мы не узнаем. Как минимум, из нового мультика.

Дело в том, что новая картина - не продолжение, а римейк. Дополнительные сцены введены (мы оставим их в тайне), но они не влияют на сюжетную линию. Возможно, деликатно умолчав об этом многие кинотеатры и обеспечили себе стопроцентную заполняемость залов.

Ключевые отличия мультика 1994 года от 2019 года таковы.

Во-первых, новая сказка нарисована не от руки карандашом, а полностью на компьютере. Для понимания, в чем разница, приведем две картинки: слева на видео - старый, справа - новый мультик.

В определенных сценах римейка создается впечатление, что смотришь вовсе не мультик, а канал Discovery. В связи с этим некое отторжение вызывает то, что герои поют песни (во время бесед такого ощущения почему-то нет).

Во-вторых, все так называемые жесткие сцены - драки, поедание животных - смягчены максимально. Если бы сегодня авторы передали их в прежней форме, то не вписались бы в возрастной ценз 6+ (которого в 1994 году не существовало), а потому отсекли бы огромную часть своей аудитории.

Из хорошего: весь музыкальный ряд сохранен, и добавились новые мотивы. Нарисованный на компьютере главный герой Симба, будучи ребенком, выглядит очень здорово и умилительно. Чего, кстати, нельзя сказать о гиенах - своему карандашному варианту они проигрывают в разы.

Стоит ли смотреть новый Король лев?

Бюджет нового "Короля льва" - 250 миллионов долларов, и это космически много. Особенно, если учитывать то, что работу ни композиторов, ни сценаристов (почти) заново оплачивать не пришлось.

При этом вероятность, что компания Disney окупит этот проект и выйдет в плюс, велика. Такой вывод мы можем делать из ажиотажа в кинотеатрах Украины (за границей, судя по откликам, он такой же).

Стоит ли идти на этот мультик, если вы уже его смотрели? Скорее, да, чем нет. Как минимум, для того, чтобы на два часа вернуться в детство или юношество и испытать те же добрые, теплые чувства.

Соотношение положительных и отрицательных отзывов на профильном сайте "Кинопоиск" - 50 на 50.

"Сходил в кино и убедился, что смысл только в кассе мирового проката. Но должен прийти момент, когда Дисней остепенится и поймет, что это путь в тупик. Когда-то фильмы с анимированными реальными животными были реально хороши и смотрелось это интересно и забавно, но не зря их эпоха ушла. Как бы то ни было, даже там были эмоции и жизнь - ведь зачастую в тех картинах либо использовали лицевую анимацию, либо вовсе были и люди. Тут же весь фильм лишь озвучен людьми - все остальное это просто компьютерная графика, без какого-то намека на творчество или искусство" - считает пользователь под ником finargot.

"...Мне 28 лет, я вырос на короле льве 94 года. Сегодня при просмотре в кинотеатре я знал каждую последующую сцену, примерно каждый последующий диалог, думаю, и так все всем понятно. Но, во всяком случае, по выходу из зала я не остался равнодушным, да и по восторгу и смеху детей во время просмотра я понял, что им этот фильм понравился. Весьма неплохое кино для меня и, возможно, очень хорошее, впечатляющее и захватывающее для юных зрителей..." - пишет пользователь под ником Свавик.

Впрочем, только посмотрев мультик читатель сможет определиться, понравился ли ему лично римейк "Короля льва" или нет. И, конечно, поинтересоваться мнением у своих детей.

Официальный трейлер мультика Король лев - 2019 на русском языке: