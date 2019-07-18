Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту размещения на титульном листе венгерского издания "Kárpátalja" изображения части Закарпатской области в цветах флага Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба закарпатского управления СБУ в четверг, 18 июля. Ранее в МИД Украины обратились с соответствующим заявлением.

"...Внесены сведения в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по факту размещения на титульном листе периодического издания "Kárpátalja" изображения части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (ОИО №68, 69, 73), где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства раскрашены в цвета венгерского национального флага", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/SBU.Office.in.Zakarpatska.Oblast

Отмечается, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. "По данному факту процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области", - добавили в СБУ.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье побывал глава МИД Венгрии. При этом накануне в Киеве предупредили, что Будапешт должен быть осторожным и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с гражданами Украины.

Напомним, что вступивший в силу закон о языке вызвал недовольство в Закарпатье и Буковине.