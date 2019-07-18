Близкий друг и соратник Порошенка Олег Гладковский (Свинарчук) "кинул" на деньги известного художника Даниэля Грина. Об этом сам Грин сообщил "Стране".

Художник рассказал, что Олег Гладковский заказал у него скульптуру к пятидесятилетнему юбилею Петра Порошенко, стоимостью в 35 тысяч долларов, за которую так и не заплатил. Это было в канун дня рождения экс-президента, в 2015 году.

"В Украине постоянно кидают художников. А Гладковский-Свинарчук повел себя по-свински. Он заказал у меня скульптуру "Бремя власти" в подарок Петру Порошенко. Это скульптура выглядит так: казак на одном колене с приклоненной головой и с тризубцем на спине стоит между двух стен из гильз и пытается удержать их руками,” – сообщил Даниэль Грин. Он уточнил, что со своего кармана доплачивал за расходные материалы на скульптуру.

Фото предоставлено "Стране" автором скульптуры

Даниэль в комментарии "Стране" сообщил, что накануне 50-летнего юбилея Петра Порошенко скульптуру забрала помощница Гладковского, Элеонора. Она пообещала, что деньги художнику отдадут на следующий день. А спустя время она заявила, что уже заплатила за скульптуру соавтору Даниэля Грина, Дмитрию Федичеву. Но, по словам Грина, это оказалось неправдой.

"Элеонора приехала и сказала, что забирает скульптуру, потому что юбилей уже завтра, а деньги она пообещала привезти утром на следующий день. Я не возражал – это же друг президента, он точно заплатит, подумал я. Но нам так и не заплатили. Помощница Гладковского каждый день обещала, что деньги скоро будут, а потом сказала, что отдала деньги Федичеву, хотя он их и в глаза не видел", – рассказал Даниэль, признавшись, что был поражен таким поведением помощницы Гладковского.

После этого Даниэль решил поговорить лично с Гладковским и обсудить эту ситуацию. Но, по словам скульптора, когда он попросил Гладковского заплатить за скульптуру, Гладковский дал понять, что с ним не стоит связываться и сказал больше ему не звонить. Боясь за свою безопасность, художник вынужден был покинуть Украину. "Когда я спросил у Гладковского, когда будут деньги, то он мне сказал: "У тебя точно есть со мной проблемы? Не звони мне больше". Я понял, что с ним связываться не стоит, мне эти проблемы не нужны, я же не самоубийца", – признался художник.

Даниэль Грин добавил, что 34 месяца вынужден был находиться за пределами Украины, так как опасался возможных последствий конфликта с Гладковским. А после того, как в канун президентских выборов Даниэль Грин стал соавтором портрета Петра Порошенко из фантиков "Рошен" и гильз с Донбасса, ситуация еще более осложнилась. "Мне начали поступать угрозы от сторонников Порошено, так что я оказался меж двух огней", – сообщил "Стране" художник.

Напомним, что киевские художники Даниэль Грин и Дарья Марченко являются авторами скандальных картин "Лицо войны" (Портрет Путина, выложенный гильзами из Донбасса), портрета Трампа из монет, а также портрета Петра Порошенко из фантиков от конфет Roshen.

Интервью "Страны" с Дарьей Марченко о портрете Порошенко можно прочесть здесь.