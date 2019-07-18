Согласно обновленному макропрогнозу Национального банка Украины (НБУ) Украина получит $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале, скорее всего, начнется новая программа с МВФ, и Украина примет $2 млрд. И также по $2 млрд (мы ожидаем) в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", – сказал он.

По его словам, такая оценка является экспертным комментарием. По его словам, если средства поступят немного раньше или немного позже, то это не будет иметь существенного влияния на другие макроэкономические параметры, кроме международных резервов.

Также замглавы Нацбанка оценил, исходя из примера других стран и размера квоты Украины в МВФ, что размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

"У нас нет никакого инсайда, это наша экспертная оценка", – еще раз отметил он.

Кроме того, Сологуб отметил, что Нацбанк в свой прогноз в качестве такой же экспертной оценки заложил еще один выход Украины на внешние рынки заимствований с еврооблигациями на сумму около $1 млрд.

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