Куриное яйцо, Трамп и Карди Би. Time назвал 25 самых влиятельных персон интернета
Журнал Time опубликовал ТОП-25 самых влиятельных людей в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Список составлен не в формате рейтинга, а попали в него не только люди, но и некоторые популярные аккаунты и явления. Так, в рейтинг попал автор паста с куриным яйцом, который стал хитом в Instagram, собирая миллионы лайков. Кроме того, в нем есть школьные протесты против загрязнения окружающей среды и протесты в Гонконге.
Среди журналистов в нем засветились Карлос Маза, Яшар Али, Бен Шапиро. Также в список попало много блогеров, в частности Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен, ДжоДжо Сива, Эрман Гармендия, Чжан Даи и стример Бенджамин Лупо.
В ТОП-25 самых влиятельных людей интернета также попали:
Рэпер Lil Nas X
Фото: Getty Images
Американская конгресс-вумен Александрия Окасио-Кортес
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп
Фото: Getty Images
Корейская группа BTS
Фото: Википедия
Беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед
Фото: Getty Images
Американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер Ариана Гранде
Фото: Getty Images
Бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж
Фото: Essence
Меган Маркл и принц Гарри
Американская хип-хоп исполнительница Карди Би
Фото: Cosmopolitan
Актриса Джамила Джамил
Фото: self.com
Актриса Джада Пинкетт-Смит
Фото: Hello
Напомним, американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2019 года. В списке нет Путина, но есть виски.
Также мы писали, что в прошлом году Меркель восьмой раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин.