Журнал Time опубликовал ТОП-25 самых влиятельных людей в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Список составлен не в формате рейтинга, а попали в него не только люди, но и некоторые популярные аккаунты и явления. Так, в рейтинг попал автор паста с куриным яйцом, который стал хитом в Instagram, собирая миллионы лайков. Кроме того, в нем есть школьные протесты против загрязнения окружающей среды и протесты в Гонконге.

Среди журналистов в нем засветились Карлос Маза, Яшар Али, Бен Шапиро. Также в список попало много блогеров, в частности Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен, ДжоДжо Сива, Эрман Гармендия, Чжан Даи и стример Бенджамин Лупо.

В ТОП-25 самых влиятельных людей интернета также попали:

Рэпер Lil Nas X

Фото: Getty Images

Американская конгресс-вумен Александрия Окасио-Кортес

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Корейская группа BTS

Фото: Википедия

Беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед

Фото: Getty Images

Американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер Ариана Гранде

Фото: Getty Images

Бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж

Фото: Essence

Меган Маркл и принц Гарри

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би

Фото: Cosmopolitan

Актриса Джамила Джамил

Фото: self.com

Актриса Джада Пинкетт-Смит

Фото: Hello

Напомним, американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2019 года. В списке нет Путина, но есть виски.

Также мы писали, что в прошлом году Меркель восьмой раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин.