Белорусский президент Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.

"Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы "за пределы этого срока", это "поджимает", - заявил Лукашенко. Он предложил в рамках Высшего Госсовета или в другом формате утвердить программу и "снять текущие проблемы".

"Что мы будем говорить к 20-летию? (создания Союзного государства - прим.ред.) Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - отметил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений. "Момент характеризуется тем, что надо принимать решения", - подчеркнул он.

"Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", - заметил Лукашенко. Он особо отметил, что в настоящий момент все вопросы переданы на правительственный уровень. При этом, по его словам, стороны уже имеют стратегический документ в виде программы и "кучу текущих проблем", которые видят все заинтересованные стороны. "Программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, по 80-90 процентам согласована", - обратил внимание белорусский лидер.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что беседа с Александром Лукашенко является продолжением разговора, начатого в среду в ходе неформальной встречи на Валааме. Он добавил, что планирует "потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством".

8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства, и была принята Программа действий Республики Беларусь и России по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Он вступил в силу.

В соответствии с Договором о создании Союзного государства сформированы и функционируют Высший Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного государства. Функции Парламента Союзного государства выполняет Парламентское Собрание Союза.

Как сообщала "Страна", Зеленский назвал отношения с Беларусью приоритетом для Украины. "Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского, которое цитирует пресс-служба белорусского лидера.

Отметим, что Лукашенко согласился принять участие в совместном форуме с Зеленским.

Напомним, что Бацька снова заговорил о своей готовности потушить конфликт на Донбассе.