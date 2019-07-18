Семье девятиклассника одной из школ Киева придется выплатить более 100 тыс. гривень за избиение одноклассника по новому закону о противодействии буллингу в учебных заведениях. Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Конфликт состоялся еще в январе этого года, однако решение суд вынес только девять дней назад, 9 июля. Как сообщается в постановлении суда, конфликт между одноклассниками произошел на школьном стадионе, а закончился тем, что подсудимый избил другого. Причем в реестре указано, что девятиклассник нанес не меньше 17 ударов кулаками. В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести, из-за которых выбыл из строя на три недели.

В конце концов, нападавший школьник признал свою вину, после чего получил наказание в виде одного года лишения свободы, правда условно. Теперь же ему и его родителям предстоит выплатить компенсацию материального ущерба в 2 676 гривен, а также 100 тысяч гривен - в качестве моральной компенсации.

Это не первое решение суда в Киеве по делу о буллинге, но сумма штрафа - самая крупная. Так, в Киеве за буллинг оштрафовали родителей двоих учеников 4 класса.

Также мы писали о том, что в столице оштрафовали мать школьника, который устроил моральный террор однокласснику.