В Киеве 27 и 28 июля пройдут мероприятия, посвященные 1031-й годовщине Крещения Руси. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

УПЦ обнародовала программу торжеств, посвященных памятному дню. Так, 27 июля на Владимирской горке пройдет торжественный молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Молебен на Владимирской горке начнется в 13:00.

После этого запланирован торжественный Великий крестный ход от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру. А 28 июля в 9:00 состоится торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении сонма архиереев.

Напомним, "Страна" писала о том, как прошло 1030-летие Крещения Руси в Киеве в 2018 году.

Также мы сообщали, что УПЦ пожаловалась в Совет ООН по правам человека на захват храмов и дискриминационные законы в Украине.